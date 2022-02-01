«Журналист» №2/2022

СОБЫТИЯ

Камилла Нигматуллина «Мы были не готовы к отключению интернета»: казахстанское информагентство о работе во время блокировок

Даниил Кислов Общая беда: журналистика в Казахстане стала одной из жертв «антитеррористической операции»

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко СМИграция.. Россия: зона рискованной журналистики

МЕДИА

Камилла Нигматуллина Что правда, что неправда — все одно: есть ли разница между трендами в медиа и гороскопами?

Шелли Сил, Пола Фелпс, Алина Кренделева Выигрышная комбинация: цифра — она и в Африке цифра, признают медиакомпании из Кении, Нигерии и ЮАР

Надежда Ажгихина Bloomberg открыл Америку. Латинскую Компания открыла новый портал, ориентированный исключительно на жителей этого региона

Неха Гупта Умейте удивлять: польская Gazeta Wyborcza поставила рекорд — 250 тысяч постоянных цифровых подписчиков

ГЛАВНОЕ

Надежда Ажгихина Диагноз: не профессия и даже не ремесло

Светлана Распопова, Ульяна Галанцева Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства: о стрессе и других вечных спутниках журналиста 38

Анастасия Филиппова Спасение выгорающих: радость в газете на всех одна, а беда у каждого своя

Анастасия Филиппова Плачь и читай: откуда взялись думскроллеры?

Анастасия Романова «Тропическая» редакция: почему теплые отношения в коллективе становятся важнее денег

Лада Новикова Мир изменить и себя показать: насколько важно, можно и нужно журналисту быть амбициозным

Лада Новикова Лучшее — враг хорошего? Польза и вред перфекционизма в журналистике

РЫНОК

Оксана Обрехт Новая «Волна»: в чем состоит сегодня основная задача любого редактора? Сохранить коллектив

Елена Шитикова Гудбай, читатели: на российском бумажном рынке — новый кризис: лишней бумаги нет, цены на нее растут день ото дня

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Другой — не значит плохой: о прошлом, настоящем и будущем российско-американских отношений

Валерий Выжутович Журналист номер один: к 100-летию Анатолия Аграновского

Андрей Жвирблис Бьют не по паспорту: нужно ли законом ограничивать упоминание национальности в СМИ?

Юрий Трубников Драконесса: три тайма фотокниги о регби

Сергей Мешавкин Голова в режиме «ВКЛ.» по умолчанию: как повысить эффективность иллюстраций

Клуб молодого журналиста «Голодные игры» молодых журналистов: гастрономические галлюцинации в городе парадных, поребриков и шаверм

Школа фельетона Полковник пишет на полях: идет ли сатире военный мундир

Клуб байкеров: фотограф был сражен Булатом