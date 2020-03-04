«Журналист» № 3/2020

CОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Егор Королёв Тараканы в локальной прессе: в Санкт-Петербурге прошел 5-й фестиваль малой прессы. Которая медленно, но верно перестраивается

МЕДИА

Камилла Нигматуллина А что, если убить сайт? В анализе «Богородской газеты» мы решили подробно остановиться на постах издания «ВКонтакте», где оно развивается динамичнее всего

Наталья Туйгунова С огнем в известном месте, или Как снять сглаз с региональных медиа

Брайан Везелинг Хорошие идеи запрещены: чтобы выстроить новую бизнесмодель, основанную на системе подписок, известный американский журнал The Atlantic провел глобальную реструктуризацию кадров

Шелли Сил, Алина Кренделева Удержи меня, если сможешь: медиакомпания Mittmedia провела подробный анализ аудитории, чтобы выявить причины потенциального оттока подписчиков своих изданий

ГЛАВНОЕ

Всеволод Пуля Глаза боятся, руки пишут: смелость становится не обязательным профессиональным качеством, а редким даром, граничащим с безумием

Анастасия Филиппова У страха штрафы велики: хотя бы изредка рассказывать друзьям и коллегам о своих тревогах полезно. Вдруг вы не один такой?

Максим Корнев Смерть и бессмертие печати: главный страх традиционной журналистики

Дина Карпицкая Невидимая миру слеза: шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»

Александра Маркевич, София Фабриций Неприятность эту мы переживем: а может, страх подогревает азарт и заставляет двигаться вперед?

Елена Архипова Огнетушитель для журналиста: простые правила, как не получить тяжелые ожоги, даже если вы горите на работе

РЫНОК

Эллина Оруджева Сказки власти и газетная быль: в маленьком Ржеве уже 27 лет выходит оппозиционная газета

Тамара Шигина Не сидеть на месте: умение «читать между строк» — отнюдь не лишнее для читателей районной газеты

Александр Никитушин Стойкая, но не оловянная сударыня: как «Оренбургская сударыня» трансформировалась из газеты для женщин в общественно-политическое СМИ

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина С женщин начинается народ: Оксана Пушкина — о журналистике, политике и законе против насилия в семье

Андрей Жвирблис, Кристоф Делуар Журналисты — как канарейки: есть ли волшебное средство для возрождения доверия к СМИ? 76 РИКАРДО ГУТЬЕРРЕС Обойдемся без ярлыков Давайте вместе спасать тонкое ремесло журналистики

Надежда Ажгихина «Войны памяти» и усмешка Клио: Леонид Млечин о том, почему неизбежно переписывание истории

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Снимать запрещено? Шесть мифов фото- и видеосъемки

Сергей Мешавкин Верстальский мир: не пугайте своего верстальщика, и он вас отблагодарит

Клуб продвинутого журналиста Вдруг из маминой из спальни, ядовитый и с клешней… Итак, вы решили завести скорпиона

Школа фельетона Стра‑а‑шно, аж Дудь! Как же мы вот так обманулися? Нет на нас главврача Маргулиса

#Дарагая редакция: новая шифровка от нашего собственного агента