«Журналист» № 3/2020

Дайджест Коротко о новостях в медиамире
Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц
Егор Королёв Тараканы в локальной прессе: в Санкт-Петербурге прошел 5-й фестиваль малой прессы. Которая медленно, но верно перестраивается
Камилла Нигматуллина А что, если убить сайт? В анализе «Богородской газеты» мы решили подробно остановиться на постах издания «ВКонтакте», где оно развивается динамичнее всего
Наталья Туйгунова С огнем в известном месте, или Как снять сглаз с региональных медиа
Брайан Везелинг Хорошие идеи запрещены: чтобы выстроить новую бизнесмодель, основанную на системе подписок, известный американский журнал The Atlantic провел глобальную реструктуризацию кадров
Шелли Сил, Алина Кренделева Удержи меня, если сможешь: медиакомпания Mittmedia провела подробный анализ аудитории, чтобы выявить причины потенциального оттока подписчиков своих изданий
Всеволод Пуля Глаза боятся, руки пишут: смелость становится не обязательным профессиональным качеством, а редким даром, граничащим с безумием
Анастасия Филиппова У страха штрафы велики: хотя бы изредка рассказывать друзьям и коллегам о своих тревогах полезно. Вдруг вы не один такой?
Максим Корнев Смерть и бессмертие печати: главный страх традиционной журналистики
Дина Карпицкая Невидимая миру слеза: шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»
Александра Маркевич, София Фабриций Неприятность эту мы переживем: а может, страх подогревает азарт и заставляет двигаться вперед?
Елена Архипова Огнетушитель для журналиста: простые правила, как не получить тяжелые ожоги, даже если вы горите на работе
Эллина Оруджева Сказки власти и газетная быль: в маленьком Ржеве уже 27 лет выходит оппозиционная газета
Тамара Шигина Не сидеть на месте: умение «читать между строк» — отнюдь не лишнее для читателей районной газеты
Александр Никитушин Стойкая, но не оловянная сударыня: как «Оренбургская сударыня» трансформировалась из газеты для женщин в общественно-политическое СМИ
Надежда Ажгихина С женщин начинается народ: Оксана Пушкина — о журналистике, политике и законе против насилия в семье
Андрей Жвирблис, Кристоф Делуар Журналисты — как канарейки: есть ли волшебное средство для возрождения доверия к СМИ? 76 РИКАРДО ГУТЬЕРРЕС Обойдемся без ярлыков Давайте вместе спасать тонкое ремесло журналистики
Надежда Ажгихина «Войны памяти» и усмешка Клио: Леонид Млечин о том, почему неизбежно переписывание истории
Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Снимать запрещено? Шесть мифов фото- и видеосъемки
Сергей Мешавкин Верстальский мир: не пугайте своего верстальщика, и он вас отблагодарит
Клуб продвинутого журналиста Вдруг из маминой из спальни, ядовитый и с клешней… Итак, вы решили завести скорпиона
Школа фельетона Стра‑а‑шно, аж Дудь! Как же мы вот так обманулися? Нет на нас главврача Маргулиса
#Дарагая редакция: новая шифровка от нашего собственного агента