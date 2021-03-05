«Журналист» № 3/2021

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко Полиция против журналистов: продолжение. В очередной раз задерживали журналистов, работавших на прошедших в ряде городов России протестных акциях

МЕДИА

Богдан Виноградов Муниципальная газета — официант или власть? «Вести Стрельны» — лауреат первого конкурса «Золотой фонд прессы 2.0»

Максим Корнев Последователи Шехерезады: пять стратегий сторителлинга

Всеволод Пуля Изба-говорильня: что дает журналисту Clubhouse

Шелли Сил, Алина Кренделева Вдруг вспомнили о журналистах: о пользе возвращения к первоначальным ценностям

Шелли Сил, Алина Кренделева Время расскажет: пэйвол, конвергентная редакция, нативная реклама — ключевые принципы работы лондонской The Sunday Times

Ли Ка Уай За один новозеландский доллар: именно за такую цену был продан во время коронакризиса крупнейший медиахолдинг Новой Зеландии

ГЛАВНОЕ

Анастасия Валеева И панки наши быстры: что происходит с дата-журналистикой в России и соседних странах

Анастасия Филиппова Андрей, принц датский: плохую историю не спасут терабайты

Светлана Распопова Новые навыки древней профессии: о своем опыте работы в журналистике данных рассказывают Юлия Алыкова и Алеся Мараховская из «Важных историй»

Надежда Ажгихина «Рынок пробива»: нелегальная торговля персональными данными расцвела после «пакета Яровой»

РЫНОК

Александр Никитушин Без бумажки ты… кто? «Псковская правда» перестала выходить на бумаге год назад. Как ей живется теперь

Надежда Красникова Родом из СССР. Главный редактор газеты «Кыштымский рабочий»: благодаря коронавирусу все стали больше читать

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Слово — острый предмет: психическое здоровье нации напрямую зависит от работы СМИ

Софья Русова Главная заповедь — не навреди: почему проблема домашнего насилия требует особого подхода

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова О личном и лишнем. Политика конфиденциальности: зачем она нужна на сайте?

Светлана Распопова Сергей Пархоменко: «Хорошая работа, помимо морального удовлетворения, иногда приносит даже деньги»

Алексей Хромов Смотри, читай, люби: советы начинающим кинокритикам

Юрий Трубников «Золотой глаз», последний из могикан: памяти классика российской фотографии

Сергей Мешавкин Вы снимайте, вы снимайте, вам зачтется: данные, как и буквы, тоже ждут руки редактора

Клуб продвинутого журналиста Когда автор петушится не по делу: птичку жалко, журналиста — не очень

Школа фельетона Мартовский код: что Клара Цеткин украла у Карла Маркса

Клуб Байкеров Последняя запятая