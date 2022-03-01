«Журналист» №3/2022

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Екатерина Безручко Малая — не значит мелкая. 14 февраля в Санкт-Петербурге прошел VII Фестиваль малой прессы

МЕДИА

Андрей Смеюха В гостях у «Туапсинских вестей»: на что сегодня клюет: ЖУРНАЛИСТ трансформирует рубрику «Медиаразбор» в формат «В гостях у медиа» и едет в Туапсе

Анна Торговцева Рекламодатели любят спецпроекты: исследование рынка нативной рекламы

Шелли Сил, Алина Кренделева Пишите письма: сохранить читателя в первые сто дней после подписки — задача номер один

Неха Гупта Нужны, как дома пассатижи: пандемия подтолкнула новостные издания к сотрудничеству с торговыми площадками

ГЛАВНОЕ

Леонид Флорентьев Чего нет, того нельзя считать, или Непотопляемый Пушкин

Софья Русова Время уклоняться от объятий: о «новой этике» и «культуре отмены» в зеркале журналистики

Анастасия Филиппова Скрытая угроза: как «новая этика» меняет медиа

Гасан Гусейнов Никакой «новой этики» не существует: о надписи в Помпеях — и не только

Андрей Жвирблис Муза JPEG и новая этика: почему бывшая модель больше не хочет быть «Моной Лизой компьютерной науки»

Светлана Распопова Униженные и оскорбленные 2.0: как российские СМИ действуют в системе новых этических отношений

Светлана Распопова Михаил Федотов: «Нормы этики соблюдаются только теми, в ком есть совесть»

Тамара Громова НЭН — «Новая Этика Нужна»? Об этике в новых медиа говорит Лена Аверьянова («Нет, это нормально»)

Екатерина Сивякова Задачник по «новой этике» для университетского преподавателя: как говорить о том, что меняется?

РЫНОК

Любовь Климович Готовность номер один: за время пандемии газета «Огни Енисея» поменяла дизайн верстки, стала дипломантом конкурсов и даже провела две акции

Елена Шитикова Самое сильное звено: в России издается около 150 СМИ для детей с совокупным тиражом почти три миллиона экземпляров

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Мин становится все больше: о каких законах, старых и новых, должен помнить каждый журналист

Ульяна Галанцева Тереза Каррерас: «Ради нашей профессии стоит жить». Глава альянса GAMAG-Европа — о вкладе женщин в журналистику Испании

Юрий Трубников Дауншифтинг до полного счастья: про бильдов и фотографов

Сергей Мешавкин Как кочегары мы и плотники: инфографика — не картинка с цифрами, а новость

Евгений Зиновьев Хроники незасчитанных прогибов: как надо писать про губернаторов, мэров и депутатов, чтобы никто не читал

Клуб продвинутого журналиста А у нас релиз про газ. А у вас? Для кого журналисты пресс-служб размещают на сайтах своих предприятий новости и отчеты?

Школа фельетона Выход королевы Что делать человеку и конфете в стране человека и парохода

Клуб байкеров: Всё, кроме бани