«Журналист» №4/2022

ДОКУМЕНТЫ

Медиаэтический стандарт Общественной коллегии по жалобам на прессу

Глобальная хартия этики журналистов: глобальная хартия этики журналистов МФЖ дополняет Декларацию принципов поведения журналистов, известную как «Декларация Бордо»

МЕДИА

Анастасия Филиппова «Панорама»: «Ожидать худшее — наша национальная черта»

Шелли Сил, Мишель Палмер Джонс, Чендлер Виберг От медиа к сервису: за последние три года количество цифровых подписчиков СМИ в мире удвоилось

Неха Гупта Поднять якоря: как The Hindu Group боролась с коронавирусом и запускала цифровые продукты

Шелли Сил, Алина Кренделева Рождественская история: датская газета Politiken предложила читателям посоревноваться с корреспондентами в эрудиции

ГЛАВНОЕ

Лабиринт Наибольший интерес вызывают те задачи, которые не имеют решения. Так говорил Кристобаль Хунта

Екатерина Павлюченко Тегеран — 43 года без Алена Делона: как работать при тотальной цензуре: иранский опыт

Тамара Громова Журналист ко всему привыкает: мы спросили коллег, как они адаптируются к меняющейся реальности и какие советы могут дать тем, кто совсем приуныл

Ренат Касымов Невозмутимые одноклассники: миграция подписчиков районок на Кубани: первые цифры

Иван Филатов, Камилла Нигматуллина Суета и томление уха: есть ли жизнь после «смерти» зарубежных соцсетей

Камилла Нигматуллина Журналист переходного периода: риски и точки роста

Елена Архипова Дышите глубже: как не сойти с ума от новостей и поддержать близких

Александр Никитушин Руслан Новиков: «Кризисным менеджером я работаю всю жизнь». Руководитель издательского дома «Аргументы и факты» отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА

Галина Зайцева Без розовых очков: «Когда в апреле 97‑го выпускали первый номер «Рязанских ведомостей», у нас даже помещения не было»

ПРОФЕССИЯ

Светлана Распопова «Дилетант» в стране невыученных уроков: Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», считает, что некоторые важные вещи в интернете пропадают без следа

Владимир Снегирев Владислав Фронин: «Бумажную журналистику лучше назвать журналистикой мысли»

Алина Ильина АСИ и журналистика решений: о специальных проектах Агентства социальной информации

Фотошкола Дорог фотограф к Христову дню «Тусклый свет — это особая песня»

Сергей Мешавкин О табуретке и солдатской смекалке: что делать редакции в форс-мажорных обстоятельствах

Клуб продвинутого журналиста Достоевский в прихожей: Автор нашел героя. И уронил

Школа фельетона: какие Щедрины нужны сегодня