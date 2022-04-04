«Журналист» №4/2022

Медиаэтический стандарт Общественной коллегии по жалобам на прессу
Глобальная хартия этики журналистов: глобальная хартия этики журналистов МФЖ дополняет Декларацию принципов поведения журналистов, известную как «Декларация Бордо»
Анастасия Филиппова «Панорама»: «Ожидать худшее — наша национальная черта»
Шелли Сил, Мишель Палмер Джонс, Чендлер Виберг От медиа к сервису: за последние три года количество цифровых подписчиков СМИ в мире удвоилось
Неха Гупта Поднять якоря: как The Hindu Group боролась с коронавирусом и запускала цифровые продукты
Шелли Сил, Алина Кренделева Рождественская история: датская газета Politiken предложила читателям посоревноваться с корреспондентами в эрудиции
Лабиринт Наибольший интерес вызывают те задачи, которые не имеют решения. Так говорил Кристобаль Хунта
Екатерина Павлюченко Тегеран — 43 года без Алена Делона: как работать при тотальной цензуре: иранский опыт
Тамара Громова Журналист ко всему привыкает: мы спросили коллег, как они адаптируются к меняющейся реальности и какие советы могут дать тем, кто совсем приуныл
Ренат Касымов Невозмутимые одноклассники: миграция подписчиков районок на Кубани: первые цифры
Иван Филатов, Камилла Нигматуллина Суета и томление уха: есть ли жизнь после «смерти» зарубежных соцсетей
Камилла Нигматуллина Журналист переходного периода: риски и точки роста
Елена Архипова Дышите глубже: как не сойти с ума от новостей и поддержать близких
Александр Никитушин Руслан Новиков: «Кризисным менеджером я работаю всю жизнь». Руководитель издательского дома «Аргументы и факты» отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА
Галина Зайцева Без розовых очков: «Когда в апреле 97‑го выпускали первый номер «Рязанских ведомостей», у нас даже помещения не было»
Светлана Распопова «Дилетант» в стране невыученных уроков: Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», считает, что некоторые важные вещи в интернете пропадают без следа
Владимир Снегирев Владислав Фронин: «Бумажную журналистику лучше назвать журналистикой мысли»
Алина Ильина АСИ и журналистика решений: о специальных проектах Агентства социальной информации
Фотошкола Дорог фотограф к Христову дню «Тусклый свет — это особая песня»
Сергей Мешавкин О табуретке и солдатской смекалке: что делать редакции в форс-мажорных обстоятельствах
Клуб продвинутого журналиста Достоевский в прихожей: Автор нашел героя. И уронил
Школа фельетона: какие Щедрины нужны сегодня