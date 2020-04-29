«Журналист» № 5/2020

CОБЫТИЯ

Александра Литвинова Хроники российского медиавируса Как российские онлайн-медиа отрабатывают коронавирусную повестку, привлекая в том числе новую аудиторию

Анна Дель Фрео, Иржи Юст, Ульяна Дорохина Европа: идем ко дну, состояние нормальное Что пишут о нашествии вируса и преодолении кризиса европейские СМИ?

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

МЕДИА

Камилла Нигматуллина Полтора земляка: редакцию «Омутнинских вестей+» есть за что похвалить, хотя она и повеселила народ обложкой с «совещанием по коронавирусу»

Чертова дюжина задач: 13 вызовов и трендов современных медиа: мнение голландского эксперта

Амина Бубиа Факты и чувства: как найти общий язык с аудиторией и создать интересный подкаст

Шелли Сил, Алина Кренделева От инфлюенсера слышу! Продвижение различных услуг через лидеров мнений скоро будет приносить миллиарды

ГЛАВНОЕ

Подернем, подернем да ахнем: как журналисты полюбили спецпроекты

Аня Федорова Война и цифровой мир: о наследии Великой Отечественной войны — на языке современных медиа

Анастасия Филиппова Подружиться с крикливым форматом: что не так с мифами о спецпроектах

Анастасия Филиппова Плавно Амур свою почту несет: как создать успешный спецпроект для музея

Александра Литвинова Все мы просто цифры на чьей-то инфографике: о красивых медиапроектах, основанных на больших данных

Дарья Аминова Креативный карантин: пять проектов о пандемии, созданных редакциями разных стран

Евгений Сазонов Принцип датский 10 советов, как приготовить публикацию к знаменательному событию

Егор Королёв На Васильевский остров я приду помогать: спецпроект как способ трудоустройства для студента

РЫНОК

Александр Никитушин Не воруйте наши новости: выпуск газеты — это социальная акция, других можно не проводить, считает редактор газеты «Вперед» Елена Пивоварова

Елена Стрельцова Истории закрытого города: для газеты «Нейва» из Новоуральска «самоизоляция» — привычный статус

Борис Киршин, Андрей Сафонов, Светлана Распопова Челябинское чудо: старейшая уральская газета воскресла из пепла

ПРОФЕССИЯ

Определены победители всероссийского конкурса «Женщина в современном мире»

Юлия Магера Женское дело Спецпроект «Псковской правды» к 8 Марта о женщинах в бизнесе и на руководящих должностях

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Частная жизнь и персональные данные: почувствуйте разницу

Юрий Трубников Пандемическая рефлексия: чем заняться фотолюбителю во время самоизоляции

Сергей Мешавкин Поставить на COVID: как сдают «тест на вирус» российские и зарубежные СМИ

Клуб продвинутого журналиста Российское ТВ надо посадить на карантин из-за духовного коронавируса: о материале с сайта «Царьград ТВ»

Школа фельетона Честное кабаковское: памяти Александра Кабакова

#Дарагаяредакция: о гримасах трудоустройства в городе желтого дьявола