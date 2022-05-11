«Журналист» №5/2022

ДОКУМЕНТЫ

Памятка для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования — согласованные и несогласованные)

МЕДИА

Татьяна Князькова Умному достаточно... Слоган журнала «Нож» звучит так: «Ежедневное чтение умного человека». Но кто такой «умный человек»?

Екатерина Безручко Недотрансформеры: цифровая трансформация локальных медиа — тема научного семинара в Санкт-Петербурге

Екатерина Безручко Никакого здоровья не хватит: что должен знать и уметь медицинский журналист

Михаил Зеленцов Make business journalism great again! Как студенты Вышки сделали Telegram-канал про экономику и кое-что еще

Insight People — это семья региональных блогеров: Анастасия Емельянович — о прозрачности рынка блогеров

Пола Фелпс Эффект IKEA: за 12 лет онлайн-газета Daily Maverick превратилась из стартапа в одно из самых авторитетных новостных изданий ЮАР

Мишель Палмер Джонс, Пола Фелпс, Чендлер Виберг Пробы и ошибки: стратегия СМИ по работе с цифровыми подписками должна быть максимально гибкой

Симона Флюкигер Дружите с непохожими: как доверие, общие интересы и открытость помогли RED/ACCIÓN закрепиться на рынке

ГЛАВНОЕ

Екатерина Павлюченко Третья тропинка: пиарщики избегают прогнозов, но выстраивают стратегию на будущее

Яна Харина PR в 2022: полное обнуление. Тезисы выступления на конференции PR-елка

Надежда Ажгихина Александр Чумиков: «Выигрывает не тот, кто врет. Но и не тот, кто говорит «чистую правду»»

Виктория Зотикова Красный крест: делать и/или говорить?

Екатерина Павлюченко В режиме ручного управления: зачем брендам информационный технолог

РЫНОК

Даже государственные СМИ не получают деньги просто так: в Краснодарском крае зарегистрировано более 650 СМИ. Чем они живут сегодня?

Владимир Меркушев И тексты, и поступки: задача «Новостей Югры» —не только рассказывать о событиях, но и участвовать в них. И даже создавать

ПРОФЕССИЯ

Евгений Широков Загадка Каверзнева: 16 июня исполнилось бы 90 лет одному из самых удивительных советских журналистов

Ульяна Галанцева «Без воды»: трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина открыла YouTube-канал

Варвара Кузина Екатерина Лахова: «Сегодня наши женсоветы открыты для того, чтобы разделить беду или горе, преумножить счастье и радость»

Надежда Ажгихина Портрет души в минималистичном интерьере: у нас в гостях Виктор Горячев —один из лучших российских фотографов-портретистов

Юрий Трубников Что такое везение: рассказывает личный фотограф Владимира Жириновского

Сергей Мешавкин Реанимация футболки: редизайн газеты — не просто новые шрифты. Главное — другая подача текстов

Клуб продвинутого журналиста Жемчужное зерно не разглядишь: письмо редактора — особый жанр. Оно не должно выглядеть как письмо чиновника

Леонид Флорентьев Все свободны! Последний звонок в школе фельетона

Клуб байкеров: Мой любимый Асисяй