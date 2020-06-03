«Журналист» № 6/2020

CОБЫТИЯ

Дайджест: коротко о новостях в медиамире

МЕДИА

Макс Корнев Конь, лань и IT-телега: как писать о технологиях с учетом интересов компаний и стандартов СМИ

Камилла Нигматуллина Год труда — сто лет счастья: сколько человек нужно, чтобы сформировать сообщество? Хватит одного

Александр Литвинов Обнуление головной боли: чем Telegram отличается от остальных соцсетей и почему вам нужно там быть

Анастасия Филиппова Коррупционерам теперь век маяться: в мае запущен новый проект журналистов-расследователей

Илья Кудинов Круговорот шапки в народе: краудфандинг: способ выжить и шанс преуспеть

Анна Шклярова, Эльнара Петрова Разговорчики снова в строю: продолжаем следить за рынком подкастов в России и в мире

Наталья Налитова Коронные кунштюки: какие идеи удалось редакциям реализовать в период пандемии и какой отклик они получили

Брайан Везелинг Шире штат! Творческое применение теории Дарвина

Шелли Сил, Алина Кренделева Когда вирус угомонится: влияние пандемии на цифровую подписку будет краткосрочным

ГЛАВНОЕ

Всеволод Пуля Как серпом, или Кассандра пока отдыхает: прогнозы и ожидания живут не дольше одного дня

Анастасия Филиппова Посткоронный марш: что поняли медиа за время вируса

Елена Богдан Когда все перемелется Как голландская журналистика приспособилась к новой реальности и с какими проблемами она столкнулась

Надежда Ажгихина В очередь, дети, в очередь! Как правительства поддерживают СМИ в период пандемии

Елена Шитикова Глубокая печать: полиграфический бизнес отчасти признан пострадавшим. Теперь станет легче?

Олег Шевцов Выходим из самоизоляции: директор издательского дома «Мир Белогорья» о том, как цифровизация помогает редакции минимизировать потери от пандемии

Светлана Распопова Андрей Ваганов: «Научпоп — это прививка от мракобесия»

РЫНОК

Александр Никитушин Амазонки на Амуре: «Амурская правда» — газета маленькая, но гордая

Сания Жамбусинова Новь, явь и зыбь: Главный редактор газеты «Карталинская новь»: наша главная беда — плохие политики

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Как за живого: 9 июня Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет

Роман Жолудь, Частная жизнь и персональные данные: почувствуйте разницу

Юрий Трубников Войну‑то мы и не сняли… Поклон неизвестному фотографу

Сергей Мешавкин Нарисуем — будем жить: похвальное слово художественным иллюстрациям в газете

Клуб молодого журналиста Цвета жизни: почему не получилось интервью студента-первокурсника к Дню защиты детей? Потому что тема была, а цели не было

Школа фельетона Изолятор для сатирика: Михаила Зощенко травили дважды. Первый раз — немцы, газом. Второй — свои, гуртом

#Дарагаяредакция: Ресторанный критик сник: — а можно я твои сушки возьму? Я ведь думал, что пойду сегодня в ресторан, и с утра ничего не ел...