«Журналист» № 7/2020

CОБЫТИЯ

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Мониторинг Хроника происшествий за май и июнь

МЕДИА

Наталья Налитова Ольга Хабарова: «Главный принцип — не навредить»: как делать медиа для детей и подростков: опыт «Ньюм»

Анастасия Филиппова Помеха, но не препятствие Redefine: коммерческие спецпроекты на фоне кризиса

Анастасия Филиппова В Россию с любовью: как работает расследовательское медиа «Проект»

Макс Корнев Нам не страшен серый бот: боитесь, что роботы и алгоритмы лишат вас работы? Пять успокоительных таблеток

Камилла Нигматуллина Здесь должен быть какой‑то заголовок: можно было подумать, что выпускающий перегрелся на удаленке

Светлана Трошина, Алена Зайцева Маски от МЧС в Instagram, или насколько чиновники стали более отзывчивыми благодаря соцсетям

Лейла Прощина, Надежда Семикина Культур-мультур уметь надо: как увеличить аудиторию онлайн-журнала в два с лишним раза

Шелли Сил, Алина Кренделева Антивирус Томпсона: главное — подписка, а не реклама

Симона Флюкигер Свернуть в право: в Бразилии очень много темпераментных юристов

ГЛАВНОЕ

Всеволод Пуля Как вовлечь невовлекуемое: новый жанр журналистики: большой шар из скотча

Марина Лунгина «АиФ» + аудитория = 2Л (Лояльность/Любовь). Больше всего читатели доверяют печатным СМИ

Александра Литвинова «Что за говно слушает эта быдлота?»: в своих комментариях читатели не стесняются в выражениях

Светлана Распопова Татьяна Колобанова: «В вопросах политики авторитетов для нас нет». Студентка ВШЭ — о работе в журнале DOXA, акциях в поддержку арестованных студентов и помощи во время пандемии

Евгения Чупова Псориаз, одиночество и ремонт: партнерские материалы в петербургских СМИ

Надежда Прусенкова «Соучастники» XXI века: солидарность в действии. Самое главное — видеть глаза людей, для которых работаешь

Александр Никитушин Дежурный по пятницам: в августе «Выксунскому рабочему» стукнет сто лет

Лариса Юдакова Перо и клюшка: спецпроекты для «Ирбейской правды» — повышение имиджа и рост доходов

ПРОФЕССИЯ

Андрей Новашов «Если я все брошу, вдруг в Киселевске еще хуже станет?» — Наталья Зубкова, «человексайт» — одна из немногих независимых журналистов Кузбасса

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Копирайт: кивнуть на автора и спать спокойно?

Мария Крашенникова Журналистское портфолио: с чего начать молодому автору

Инайя Едренкина Разделяй и здравствуй: опыт экспертов и участников школы экологической журналистики 86

Сергей Мешавкин Рабочий и вакханка: о пользе скучных заголовков

Клуб продвинутого журналиста Несклоняемый хирург: разбор корреспонденции из электронного СМИ «Наша газета. Новороссийск»

Школа фельетона Минаев замедленного действия: жизнь и судьба сатирика в стране невыученных исторических уроков

#Дарагаяредакция: у меня как у иностранца с загранпаспортом де-юре на территории РФ отчества нет