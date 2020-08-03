«Журналист» № 8/2020

CОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за май и июль

МЕДИА

Елена Шитикова Иван Еремин: «Проектов такого уровня, как «Ведомости», у меня еще не было»

Камилла Нигматуллина 9½ пабликов: в сообществе «Верещагинского вестника» — половина жителей города

Шелли Сил, Алина Кренделева Смотри и слушай: пандемия COVID-19 во многом изменила предпочтения аудитории

ГЛАВНОЕ

Какая-то гибкость образовалась. Удаленка — великое благо или большая беда?

Удаленные дали. Восторг по поводу дистанционного формата работы разделяют не все

Анна Шевцова Пиво, кошка, телефон, или Как журналисты из Ульяновска проводили стримы

Валерий Нечай «Эхо Петербурга»: ушли по домам, не дожидаясь сирены: как одна городская радиостанция перевела сотрудников на тотальный карантин и не прекратила вещание

Анна Мамяко Вечные темы и временные трудности: виртуальные инфоповоды для нишевых СМИ

Анастасия Филиппова Удаленка убила рутину: как ответили на пандемию корпоративные СМИ

Анастасия Филиппова Один дома, не считая работы: как приручить удаленку

Анастасия Филиппова «Не могу объяснить, извини»: секреты обратной связи в онлайне

Тереза Каррерас, Анна Дель Фрео Жертва вируса — живое общение: европейские журналисты о влиянии пандемии на профессию

Всеволод Пуля Много зума из ничего: одноактная пьеса об удаленной работе

РЫНОК

Александр Никитушин Дошедшие до читателя: за последний год «Владимирские ведомости» добились прорыва в интернете

Юлия Мирошниченко Сельский спецотряд: редакция «Сельского восхода» работает сразу над тремя социально значимыми проектами

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Евгений Гонтмахер: «Люди категорически не доверяют государству»

Галина Арапова, Роман Жолудь Нельзя, но иногда можно? Как отличить общественный интерес от светского любопытства

Юлия Замятина Самоизоляционные материалы: фотодневник «самоизолированной» жизни в виде прямого документального рассказа

Сергей Мешавкин Любить дракона Сделайте своего дизайнера соавтором

Клуб молодого журналиста Критикуем критика, критикующего критиков! Горячо и бездоказательно осуждая «диванных комментаторов», автор выступил в их же стиле

Школа фельетона Фрадков и кукушка: о здоровом идиотизме деревенской жизни: каникулы в школе фельетона

#Дарагаяредакция: хватит с нас того, что в печать вместо выноса ушла рыба «Человек и женщина», — сказал главный редактор