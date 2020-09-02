«Журналист» № 9/2020

Дайджест Коротко о новостях в медиамире
Мониторинг Хроника происшествий за август
Чингис Дагаев Вихрь на чердаке: 5 цифровых экспериментов региональной редакции «Информ Полис» из Улан-Удэ
Камилла Нигматуллина Веселые картинки с полуострова: кто соперничает в Instagram с крымским губернатором Сергеем Аксеновым
Ольга Довбыш Незваный гость хуже робота: автоматизированная журналистика глазами академических исследователей
Шелли Сил, Алина Кренделева Привычка читать The Times: 10 принципов создания качественного и востребованного онлайн-издания
Надежда Ажгихина Вверх по кроличьей норе: почему мэтры журналистики все чаще уходят в ниши
Елена Шитикова Конец прекрасной эпохи, или Начало новой эры: количество тематических изданий в России уменьшается ежегодно. Это противоречит мировой тенденции
Анна Байкова The Village: от приготовления комбучи до выпечки хлебных жаб
Надежда Ажгихина «Хороших» новостей не бывает: проект «7х7. Горизонтальная Россия» объединил журналистов 30 регионов
Светлана Распопова Владимир Шведов: «Нишевые медиа точнее, быстрее, динамичнее и свободнее»
Анна Мамяко Еда как инфоповод: о работе гастрономических изданий и журналистов
Анастасия Филиппова Товарищи на цвет и вкус: 5 нишевых медиа обо всем на свете
Лев Оборин Слово о «Полке»: Буквы по-прежнему имеют значение
Светлана Рузлева Инструкция по самодостаточности: люди устали надеяться на власть
Рикардо Гутьеррес Куда уходит искусство слова: нишевая журналистика в странах Европы
Лариса Авдеева Газета социального позитива: продвигать сейчас газету на рынке — все равно что предлагать здоровое питание тем, кто подсел на бургеры
Людмила Спиридонова Бой по правилам: за счет чего выживают наши районные газеты? Просто у них есть свои преданные читатели
Надежда Ажгихина Наталья Зубаревич: «Нынешняя система хорошо работать не может»
Юрий Трубников Тургеневский август: «фотосушка» в усадьбе Спасское-Лутовиново
Сергей Мешавкин Механизатор А.В. и маленькая барабанщица: у районных газет — своя ниша. В ней живут люди
Клуб молодого журналиста Недолго мучалась старушка: кляуза вместо «народного репортажа»
Школа фельетона Что дает журналисту изучение диалектического материализма