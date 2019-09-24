ЖУРНАЛИСТ — оформи подписку на первое полугодие 2020

Оформить подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на 1-е полугодие 2020 года вы можете на нашем сайте или по каталогам:

• Подписные издания (Почта России) — П1152

• в альтернативных агентствах — Урал-Пресс

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.

Подписываясь на наш журнал, вы становитесь членом Клуба Журналиста и получаете:

• возможность бесплатно участвовать в вебинарах,

• доступ к материалам Клуба (переводные материалы, статьи),

• доступ к цифровой версии журнала.

С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь.

Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.

Не забудьте подписаться на группы в соцсетях: Instagram, Facebook, VK.