ЖУРНАЛИСТ организует Всероссийские конкурсы СМИ

Приглашаем вас принять участие в конкурсах:
• «Главный редактор года»
• «Золотой лотос»
• «Хрустальная матрешка»
• «Маленький принц»
• «Лучшее корпоративное издание»
• «Лучший газетный дизайн»
Конкурсы проводятся среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, городских, районных и корпоративных изданий.
Организатор: Медиагруппа «Журналист»
Жюри: медиаэксперты
На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.
Отправляя работы, вы даете свое согласие на размещение материалов на ресурсах Медиагруппы «Журналист» (журнал «Журналист», сайт — jrnlst.ru, соцсети).
При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная ЗАЯВКА.
Работы оцениваются по пятибалльной шкале.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).
Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.