ЖУРНАЛИСТ организует Всероссийские конкурсы СМИ

Приглашаем вас принять участие в конкурсах:

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн»

Конкурсы проводятся среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, городских, районных и корпоративных изданий.

Организатор: Медиагруппа «Журналист»

Жюри: медиаэксперты

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

Отправляя работы, вы даете свое согласие на размещение материалов на ресурсах Медиагруппы «Журналист» (журнал «Журналист», сайт — jrnlst.ru, соцсети).

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная ЗАЯВКА.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).

Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

Подробности по ссылке