ЖУРНАЛИСТ открывает Деловой форум

Стартовал Деловой форум ЖУРНАЛИСТА. Участников поприветствовали главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентсва по печати и массовым коммуникациям РФ Светлана Дзюбинская и председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова/
Любовь Петрова:
Для того чтобы выжить, а еще лучше быть финансово успешными, хотим мы этого или нет, но мы должны меняться! Без этого нет будущего. Наша работа должна измениться так, чтобы учитывать и предвосхищать привычки, потребности и желания нынешних и будущих читателей. Создавать такой продукт (хоть мне и не нравиться это слово, никуда от этого не деться), который станет необходимым для большего числа людей, стоящим их времени и денег.
Создание цифровой редакции – это была задача еще вчера. Но при этом главное – журналистика, королем остается качественный контент.
Светлана Дзюбинская:
Печатная пресса все-таки еще сохранится как база. Но тем не менее нужно идти вперед, привлекать молодую аудиторию своим контентом в интернете. Если мы будем близки к нашему читателю, он будет нас читать.
Лилия Гумерова:
Деловой форум ЖУРНАЛИСТА — пожалуй, одно из главных медийных событий в Москве и в России. За эти годы 2675 изданий стали учатсниками форума, знаки отличия получили 2322 человека. Очень интеерсно было познакомиться с материалами, представленными за эти все эти годы. Для прессы настоящей, честной, качественной не бывает значимых или незначимых направлений. Для прессы есть слово настоящее, живое, умение увидеть проблемы и правильно их донести.