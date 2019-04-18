ЖУРНАЛИСТ открывает Деловой форум

Стартовал Деловой форум ЖУРНАЛИСТА. Участников поприветствовали главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентсва по печати и массовым коммуникациям РФ Светлана Дзюбинская и председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова/

Любовь Петрова:

Для того чтобы выжить, а еще лучше быть финансово успешными, хотим мы этого или нет, но мы должны меняться! Без этого нет будущего. Наша работа должна измениться так, чтобы учитывать и предвосхищать привычки, потребности и желания нынешних и будущих читателей. Создавать такой продукт (хоть мне и не нравиться это слово, никуда от этого не деться), который станет необходимым для большего числа людей, стоящим их времени и денег.

Создание цифровой редакции – это была задача еще вчера. Но при этом главное – журналистика, королем остается качественный контент.