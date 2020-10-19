ЖУРНАЛИСТ открывает Деловой форум 2020

Стартовал Деловой форум 2020. Участников поприветствовали главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова:

К сожалению этот год выдался непростым для всех медиа, особенно для печатных СМИ. И, если бы не усилия Роспечати, Минцифры и общественных организаций, благодаря которым отрасль была включена в список пострадавших и получила возможность на господдержку — отсрочку платежей по налогам и аренде, льготное кредитование (под 2%) на выплату заработной платы, то этот год для многих мог стать последним.

Сложная экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, самоизоляция населения, закрытие киосков и павильонов прессы привели к еще большему падению тиражей. Даже у самых успешных федеральных изданий печатные тиражи и их розничные продажи сократились на 30-60%. Падение рекламных доходов в печатных газетах и журналах за 1-е полугодии составило 44%, в том числе, газетах – 53%, а в журналах – 39%. Объёмы прямой рекламы упали на 55-65%. Ситуация на рынках региональной и местной прессы оказалась ещё хуже.

Пандемия не только обозначила новые вызовы необходимость перестраивать работу – учиться работать в удаленном доступе, осваивать новые платформы для дистрибуции контента и привлечении новой аудитории, но и показала потребность в качественном контенете и именно к печатному слову было большее доверие. В период пандемии СМИ оставались не только источником информации о происходящем, но возрасла и их социальная значимость. Издания , чтобы сохранить подписчиков искали новые формы работы с ними.

Работе редакций в период пандемии был посвящен практически целый номер ЖУРНАЛИСТА.

Меняющиеся формы и способы передачи информации требует постоянного расширения знаний и компетенций. Теперь выигрывают те, кто не просто разбирается в предпочтениях аудитории, но и в том, что влияет на принятие решений и как привлечь внимание к информации.

И наша задача — научиться работать в новых условиях, больше использовать развивающиеся технологии, учиться и там зарабатывать деньги.

И я очень надеюсь, что эти дни будут для вас максимально полезными . Узнаете что-то новое, зарядитесь энергией, новыми идеями.