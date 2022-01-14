ЖУРНАЛИСТ отмечает день рождения. Нам 108 лет!

1 января 1914 года был напечатан первый номер профессионального журнала «Журналистъ». Сегодня нам исполняется 108 лет!

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВА,

главный редактор

«Все эти годы ЖУРНАЛИСТ, созданный профессором Фриче, оставался дискуссионной площадкой, где печатались лучшие журналисты, обсуждались важные отраслевые проблемы, защищал и обучал.

Спасибо всем, кто все эти годы остается верен журналу, и тем, кто только что к нам присоединился!»

Отмечаем день рождения и вспоминаем, что журнал писал об образовании 50 лет назад.