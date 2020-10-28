Журналист пожаловался в Европейский суд на свой арест за участие в митинге в Хабаровске

Адвокаты журналиста Алексея Романова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на его административный арест за участие в акции поддержки экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Его защита считает, что арест нарушил право Романова на свободу и личную неприкосновенность, так как он был арестован за участие в мирной акции протеста.

Романова задержали 31 июля, суд арестовал его на 7 суток, признав виновным в участии в несогласованном мероприятии, помешавшем движению транспорта (статья 20.2 часть 6.1 КоАП РФ).