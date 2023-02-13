ЖУРНАЛИСТ приглашает на бесплатный вебинар «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»

СПИКЕР:

ГЮЗЕЛЛА НИКОЛАЙШВИЛИ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы»

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

16 февраля 2022 года, начало в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

Для СМИ социальная тематика традиционна, входит в часть деятельности и развития с момента основания. Изредка на страницах печатных СМИ и в эфирах телекомпаний и радиостанций появляются небольшие ролики или банеры, которые чаще всего собирают деньги на больного ребенка. Однако этот вид фандрайзинговой рекламы является каплем в море большого корабля социальной рекламы, которая в формате социальной кампании способна изменить кардинально поведение людей и ввести новые поведенческие модели.

На вебинаре ГЮЗЕЛЛА НИКОЛАЙШВИЛИ расскажет:

• Что такое социальная реклама в комплексе коммуникаций? Как она работает? Переносимы ли шаблоны коммерческой рекламы в рекламу социальную?

• Как работают социальные кампании в печатных СМИ, на телевидении и радио и в интернет- СМИ?

• Какая социальная реклама нужна СМИ, чтобы количество аудитории росло, и доверие ее повышалось?

• Что дает социальная реклама для развития СМИ?

СТОИМОСТЬ:

Бесплатно

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