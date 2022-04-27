Журналист ко всему привыкает

Как журналисты адаптируются к меняющейся реальности и какие советы могут дать тем, кто совсем приуныл
Константин Петров, корреспондент «Радио России»
1. Диверсифицируйтесь
Я предпочитаю иметь несколько небольших подработок в нескольких местах: так в случае всяких потрясений можно сохранить часть зарплаты. Например, еще в начале пандемии я устроился SMMщиком в театр, и работодатель физически не мог выплатить полную зарплату, потому что театрам тогда запретили работать. Похожая история была и с локальной газетой, когда все рекламодатели ушли и номер не на что было выпускать.
В этом смысле государственные издания выглядят относительно надежными: платят вовремя.
2. Вдохновитесь
Иногда накатывают мысли: чем я занимаюсь, какая от этого польза, какой смысл. В такие моменты полезно вдохновиться примером коллег. Полгода назад запойно прослушал с десяток интервью журналистов у Дудя*, Гордеевой и Шихман, на канале «Редакция» есть любопытные фильмы о ТВ в 90-е годы, осенью у «Новой» на канале вышел фильм об Анне Политковской, а потом и интервью Муратова.
Сейчас многие издания попадают в тиски запретов и цензуры, а и без того опасные темы стали еще более рискованными. Но мне кажется, это не означает конец профессии. Настоящая журналистика не только в общественно значимой повестке, коррупционных расследованиях и глобальных процессах, смысл и пользу можно найти в малых вещах, в повседневности. Когда я устроился на радио, то иногда дежурил на телефоне. В основном звонили люди старшего поколения, задавали вопросы гостям передачи, иногда просто могли прочитать стихотворение или рассказать о своей жизни – им не надо было в эфир, им просто хотелось выговориться. Получается, суть моей работы — «развлекать» пенсионеров. Думаю, кто-то должен и этим заниматься.
3. Ищите нишу
Быть журналистом-универсалом, наверное, здорово: мозг чередует разные задачи, спокойно чувствуешь себя в разных СМИ общего профиля. Но я периодически посматриваю вакансии, и кажется, что пишущий специалист более востребован, чем просто профессионально пишущий. Поэтому ищите свою сферу и углубляйтесь в нее. IT, медицина, бизнес — эксперт, который может писать на эти темы, без хлеба не останется.
Вита Чикнаева, журналистка moloko plus
1. Найти юриста
Еще в прошлом году Роскомнадзор, Минюст и суды стали читателями независимых СМИ. Одно высказывание или неправильно подобранное слово может привести к блокировке сайта издания, уголовному или административному делу или закрытию издания.
Новые уголовные статьи, иноагенты и запрещенные для использования слова появляются очень быстро, не всегда корреспондент или редактор может их заметить. Поэтому нужно обязательно найти юриста, который будет с вами сотрудничать. У moloko plus есть несколько юристов, которые всегда готовы нас проконсультировать или помочь с делом в суде. Нам как маленькому медиа особенно сложно будет восстанавливать все, что у нас могут забрать государственные инстанции. Лучше лишний раз проверить материал, чем лишиться сайта или целого издания.
2. Проговаривать позицию редакции
У любого издания существует редакционная политика. Она может быть прописанным правилом, а может быть устной договоренностью. В целом она очевидна по контенту и его подаче.
В идеале нужно периодически, раз в год или полгода, проговаривать свою позицию внутри коллектива, чтобы все оставались на одной волне и понимали, что и зачем они делают. В кризисные времена это особенно важно. В такие моменты аудитория ожидает от СМИ четкой позиции: не обязательно по самой проблеме, высказывание редакции может быть о том, как это проблема влияет на них и журналистику в целом. Также проговаривание позиции сделает более понятным то, как вам освещать события и писать тексты. Все журналисты будут «на одной волне».
Проговаривание позиции в кризисные времена особенно важно в маленьких редакциях, где коллеги очень близки друг с другом. Так вы сможете сформулировать, в какой ситуации вы находитесь, как вы относитесь к ней, угрожает ли вам что-то и какие ваши действия могут помочь решить проблему.
3. Чаще проводить неформальные встречи
Неформальные встречи или созвоны помогают разгрузить психику. Журналисты каждый день пропускают через себя огромное количество информации, часто травмирующей. Не сойти с ума в такие моменты помогают общение и поддержка коллектива.
4. Работать еще упорнее
Сейчас российская аудитория воспринимает общественно-политическую повестку как что-то не зависящее от нее и ее действий. Также люди сильно устают от страшных и пугающих новостей, привыкают к ним. Поэтому, если вы относите себя к общественно-политическому изданию, вам нужно быть еще сильнее, упорнее работать над своими материалами.
Возможно, стоит временно пересмотреть позицию о том, как вы пишете о срочных и пугающих новостях — попытаться сделать их более нейтральными, разъяснять, какие у описываемого события могут быть последствия, и делать инструкции с советами, которые помогут пережить описываемую вами проблему.
5. Пересмотреть бухгалтерию — опора на лояльную аудиторию
Независимым медиа всегда было сложно искать финансирование, сейчас это еще сложнее. Рекламодатели отказываются размещаться на опальных сайтах, трафик падает. Становится меньше платформ, на которых можно организовать краудфандинг или создать систему регулярных подписок. Еще меньше становится способов вывода с них денег на российские счета.
Во время кризиса хорошо работает поддержка комьюнити. Стоит сформировать круг лояльной аудитории, с которой вы будете общаться, для которой вы будете готовы делать дополнительные продукты. А она вам взамен будет давать деньги на вашу работу. Люди очень любят объединяться в группы, это можно использовать и медиа.
Например, вокруг moloko plus за время существования Patreon (система для создания регулярных пожертвований) сформировалась большая группа лояльной аудитории. Сначала мы с ними активно общались, встречались и предлагали постоянно новые продукты. А затем они сами начали придумывать правила поведения в общих чатах, объединяться в небольшие группы и встречаться. Если люди говорят, что они познакомились благодаря вашему изданию, значит, вы создали комьюнити. Эта аудитория чувствует ваш проект важной частью своей жизни и будет готова вам помогать в сложных ситуациях.
6. Завести аккаунты во всех соцсетях
Совсем недавно Facebook** и Instagram** признали частью экстремистской организации. Теперь медиа потеряют часть аудитории в этих соцсетях. То же самое может произойти и с другими соцсетями, поэтому всегда нужно думать о работе с разными площадками.
Анна К., телеканал «Санкт-Петербург»
1. Если вы потеряли работу, вас сократили — сильно не расстраивайтесь. В медиасреде сейчас это обычная ситуация — многие мои знакомые оказались в такой ситуации. Я полторы недели нервно сидела без работы. Составьте резюме и рассылайте. Обязательно найдется тот, кому вы нужны.
2. Если работаете в редакции — постарайтесь писать нейтрально и не пропагандировать открыто идеи какой-либо стороны. Не обостряйте, не нагнетайте, не преувеличивайте и не додумывайте.
3. Тщательно следите за тем, что пишет редактор и какой политики придерживается медиа: каждый день выходит какой-то новое ограничение или запрет. Все сжимается, и если вы действительно хотите остаться в издании, придется играть по этим правилам.
4. И, самое важное, никто не запрещает уходить.
Алёна, сотрудница информационного агентства
Заблуждение считать, что журналист в силу профессии свободен. Работая в редакции, он находится в подчинении, «играет по правилам» СМИ. Журналист может выбрать свободу от начальства, стать фрилансером, но от соблюдения законодательства своей страны его никто не освободит. Журналист в тюрьме никому не нужен. Таким образом, совет для работника редакции один: следуй рекомендациям руководства. Фрилансеру придется самому следить за постоянно меняющимися правилами работы.
Борис Иванин, журналист телеканала «Россия 24»
Новости — это информационное пространство, которое постоянно меняется. Каждый час, каждый день. И мы все время вынуждены реагировать на эти изменения, подстраиваться под них, адаптировать новую информацию для себя, а затем — для своей аудитории. Как именно? К сожалению, какого-то одного, четкого и однозначно правильного рецепта тут нет. У каждого должны быть свои, удобные для самого себя способы.
1. Прежде всего, если вы работаете в информационной редакции, ваш день должен начинаться с новостей и заканчиваться ими. Это не значит, что нужно постоянно листать ленты информационных агентств и шерстить Telegram-каналы или сайты. Нет. Встали — пролистали ленты новостей бегло. Просто чтобы знать перечень событий. Мне удобно погружаться в чтение ленты новостей в метро по дороге на работу или в такси. Там я уже смотрю на источники новостей, мнения экспертов, аналитику.
2. Про источники. Очень важно понимать, откуда пришла та или иная новость. Так вы сможете отделить информационный шум от реальных инфоповодов, которые создает и транслирует первоисточник (а не тиражируют в пересказе еще сто разных СМИ). Сейчас это особенно важно – поэтому нужно еще уметь отличать и фейки, которые порой хорошо замаскированы под правдоподобные информационные сообщения.
3. Работа самих редакций за последнее время претерпела немало изменений. Думали ли мы до пандемии, что можно писать сюжеты удаленно, не приезжая на работу? Нет. Но освоили технологию и смогли. Самое главное — понять технологию, осознать, что и как работает, изучить новый механизм и подстроить его под себя, а также встроиться в эту производственную цепочку самому. Это не будет получаться сразу идеально, скорее всего, вы пройдете через разные сценарии ошибок, но именно проиграв разные сценарии, сможете избегать сбоев в дальнейшем. Ведь новости — командная работа, а их создание — процесс не только творческий, а гораздо в большей степени технологический.
4. В самой редакции, когда я приходил на новое место работы, я просто наблюдал за работой старших коллег, более опытных. Вот получили они задание. Что делают дальше? Кому звонят? Куда бегут? Что предпринимают? Сколько времени на что тратят? Как выстраивают процесс выполнения задания? Кого к этому привлекают? Естественно, у каждого — даже в одних и тех же рамках и условиях – все равно своя методика. Не надо слепо копировать чужую. Важно на основе наблюдений выстроить свою.
5. Что касается постоянно меняющихся правил и установок, которые приходят от руководства, совет простой: к этому надо привыкнуть. Именно к тому, что постоянно будут новые правила, новые стандарты, новые подходы. В моей работе такое было не раз. Особенно в круглосуточно работающих редакциях. Вчера утром мы делали вот так, а сегодня днем — то же самое, казалось, задание — уже по-другому. Воспринимать в штыки и возмущаться — бесполезно. Конструктивно говорить с руководством, что лучше поменять, а что лучше не трогать, — возможно. Объяснять, убеждать — важно. Приноровиться и пытаться предвидеть, а значит, работать на опережение — бесценно.
* внесен в реестр СМИ-иноагентов
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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