Журналист ко всему привыкает

Константин Петров, корреспондент «Радио России»

1. Диверсифицируйтесь

Я предпочитаю иметь несколько небольших подработок в нескольких местах: так в случае всяких потрясений можно сохранить часть зарплаты. Например, еще в начале пандемии я устроился SMMщиком в театр, и работодатель физически не мог выплатить полную зарплату, потому что театрам тогда запретили работать. Похожая история была и с локальной газетой, когда все рекламодатели ушли и номер не на что было выпускать.

В этом смысле государственные издания выглядят относительно надежными: платят вовремя.

2. Вдохновитесь

Иногда накатывают мысли: чем я занимаюсь, какая от этого польза, какой смысл. В такие моменты полезно вдохновиться примером коллег. Полгода назад запойно прослушал с десяток интервью журналистов у Дудя*, Гордеевой и Шихман, на канале «Редакция» есть любопытные фильмы о ТВ в 90-е годы, осенью у «Новой» на канале вышел фильм об Анне Политковской, а потом и интервью Муратова.

Сейчас многие издания попадают в тиски запретов и цензуры, а и без того опасные темы стали еще более рискованными. Но мне кажется, это не означает конец профессии. Настоящая журналистика не только в общественно значимой повестке, коррупционных расследованиях и глобальных процессах, смысл и пользу можно найти в малых вещах, в повседневности. Когда я устроился на радио, то иногда дежурил на телефоне. В основном звонили люди старшего поколения, задавали вопросы гостям передачи, иногда просто могли прочитать стихотворение или рассказать о своей жизни – им не надо было в эфир, им просто хотелось выговориться. Получается, суть моей работы — «развлекать» пенсионеров. Думаю, кто-то должен и этим заниматься.

3. Ищите нишу

Быть журналистом-универсалом, наверное, здорово: мозг чередует разные задачи, спокойно чувствуешь себя в разных СМИ общего профиля. Но я периодически посматриваю вакансии, и кажется, что пишущий специалист более востребован, чем просто профессионально пишущий. Поэтому ищите свою сферу и углубляйтесь в нее. IT, медицина, бизнес — эксперт, который может писать на эти темы, без хлеба не останется.

Вита Чикнаева, журналистка moloko plus

1. Найти юриста

Еще в прошлом году Роскомнадзор, Минюст и суды стали читателями независимых СМИ. Одно высказывание или неправильно подобранное слово может привести к блокировке сайта издания, уголовному или административному делу или закрытию издания.

Новые уголовные статьи, иноагенты и запрещенные для использования слова появляются очень быстро, не всегда корреспондент или редактор может их заметить. Поэтому нужно обязательно найти юриста, который будет с вами сотрудничать. У moloko plus есть несколько юристов, которые всегда готовы нас проконсультировать или помочь с делом в суде. Нам как маленькому медиа особенно сложно будет восстанавливать все, что у нас могут забрать государственные инстанции. Лучше лишний раз проверить материал, чем лишиться сайта или целого издания.

2. Проговаривать позицию редакции

У любого издания существует редакционная политика. Она может быть прописанным правилом, а может быть устной договоренностью. В целом она очевидна по контенту и его подаче.

В идеале нужно периодически, раз в год или полгода, проговаривать свою позицию внутри коллектива, чтобы все оставались на одной волне и понимали, что и зачем они делают. В кризисные времена это особенно важно. В такие моменты аудитория ожидает от СМИ четкой позиции: не обязательно по самой проблеме, высказывание редакции может быть о том, как это проблема влияет на них и журналистику в целом. Также проговаривание позиции сделает более понятным то, как вам освещать события и писать тексты. Все журналисты будут «на одной волне».

Проговаривание позиции в кризисные времена особенно важно в маленьких редакциях, где коллеги очень близки друг с другом. Так вы сможете сформулировать, в какой ситуации вы находитесь, как вы относитесь к ней, угрожает ли вам что-то и какие ваши действия могут помочь решить проблему.

3. Чаще проводить неформальные встречи

Неформальные встречи или созвоны помогают разгрузить психику. Журналисты каждый день пропускают через себя огромное количество информации, часто травмирующей. Не сойти с ума в такие моменты помогают общение и поддержка коллектива.

4. Работать еще упорнее

Сейчас российская аудитория воспринимает общественно-политическую повестку как что-то не зависящее от нее и ее действий. Также люди сильно устают от страшных и пугающих новостей, привыкают к ним. Поэтому, если вы относите себя к общественно-политическому изданию, вам нужно быть еще сильнее, упорнее работать над своими материалами.

Возможно, стоит временно пересмотреть позицию о том, как вы пишете о срочных и пугающих новостях — попытаться сделать их более нейтральными, разъяснять, какие у описываемого события могут быть последствия, и делать инструкции с советами, которые помогут пережить описываемую вами проблему.

5. Пересмотреть бухгалтерию — опора на лояльную аудиторию

Независимым медиа всегда было сложно искать финансирование, сейчас это еще сложнее. Рекламодатели отказываются размещаться на опальных сайтах, трафик падает. Становится меньше платформ, на которых можно организовать краудфандинг или создать систему регулярных подписок. Еще меньше становится способов вывода с них денег на российские счета.

Во время кризиса хорошо работает поддержка комьюнити. Стоит сформировать круг лояльной аудитории, с которой вы будете общаться, для которой вы будете готовы делать дополнительные продукты. А она вам взамен будет давать деньги на вашу работу. Люди очень любят объединяться в группы, это можно использовать и медиа.

Например, вокруг moloko plus за время существования Patreon (система для создания регулярных пожертвований) сформировалась большая группа лояльной аудитории. Сначала мы с ними активно общались, встречались и предлагали постоянно новые продукты. А затем они сами начали придумывать правила поведения в общих чатах, объединяться в небольшие группы и встречаться. Если люди говорят, что они познакомились благодаря вашему изданию, значит, вы создали комьюнити. Эта аудитория чувствует ваш проект важной частью своей жизни и будет готова вам помогать в сложных ситуациях.

6. Завести аккаунты во всех соцсетях

Совсем недавно Facebook** и Instagram** признали частью экстремистской организации. Теперь медиа потеряют часть аудитории в этих соцсетях. То же самое может произойти и с другими соцсетями, поэтому всегда нужно думать о работе с разными площадками.