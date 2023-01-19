ЖУРНАЛИСТ проведет вебинар на тему «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января 2023 года в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар по основам стратегического планирования.
Спикер: Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ. На вебинаре Владимир Денисов поднимет следующие темы:
• Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.
• Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.
• Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
• Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.
• Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.
Стоимость для всех — 1300 рублей. Для членов Клуба «Журналиста» — бесплатно.
Регистрация доступна по ссылке или через почту info@jrnlst.ru