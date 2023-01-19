ЖУРНАЛИСТ проведет вебинар на тему «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января 2023 года в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар по основам стратегического планирования.

Спикер: Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ. На вебинаре Владимир Денисов поднимет следующие темы:

• Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.

• Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.

• Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

• Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.

• Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.

Стоимость для всех — 1300 рублей. Для членов Клуба «Журналиста» — бесплатно.

Регистрация доступна по ссылке или через почту info@jrnlst.ru