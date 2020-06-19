ЖУРНАЛИСТ проводит опрос и дарит номер журнала

Друзья, мы хотим узнать, какие направления и темы, реализуемые в ЖУРНАЛИСТЕ, наиболее вам интересны. В нашем опросе вы можете выбрать одно или несколько из предложенных направлений, а также рекомендовать свою тему номера. Каждому участнику опроса, чью тему выберет редакция, мы пришлем бумажный номер журнала с его темой.

Напомним, что темами номеров уже становились спецпроекты, радиожурналистика, отношения между СМИ и пресс-службами, страхи журналистов, экологическая журналистика, самоцензура, журналистика и право и т.д.

Загрузка…

Мы внимательно изучим ваши ответы, и они обязательно получат отклик на страницах журнала и сайте издания.

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.

Фото: shitterstock.com