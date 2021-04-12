Журналист «Радио Свобода» получил бумажное письмо с угрозами

Журналист «Радио Свобода»* Антон Сергиенко получил бумажное письмо с угрозами — в нем говорилось, что за ним «наблюдают». Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

По словам Сергиенко, письмо было запечатано в простой конверт.

В нем к журналисту обращаются по имени и пишут, что он «предает Родину», а его работа не останется без внимания.

Сергиенко не планирует обращаться в полицию, так как считает это бесполезным.

Для «Радио Свобода» журналист, в частности, освещал январские акции протеста в Москве. Ранее он работал в РБК и спортивных СМИ.

По решению Минюста России, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.