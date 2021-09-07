Журналист Роман Баданин* запустил новый проект — «Агентство»

Журналист Роман Баданин* объявил о запуске нового СМИ под названием «Агентство». Об этом 6 сентября сообщается в телеграм-канале издания.

По словам Баданина, журналисты «Агентства» займутся расследованиями и постараются, чтобы их материалы «тоже раздражали российские власти». Работать издание собирается за счет добровольных пожертвований.

Первый текст посвящен министру обороны России Сергею Шойгу. В расследовании речь идет о различных объектах в Тыве (родине Шойгу), где глава ведомства часто отдыхает вместе с президентом Владимиром Путиным. При этом, отмечают журналисты, подобный досуг не приносит нищему региону никакого дохода.

В конце июня нынешнего года у Баданина и еще нескольких журналистов издания прошли обыски. Поводом стало дело о клевете на бизнесмена Илью Трабера. Речь идет о материале на телеканале «Дождь», выпущенном в 2017 году, когда там работал Баданин. Журналисты «Проекта» связали обыски с выходом расследования про главу МВД России Владимира Колокольцева.

15 июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» Project Media, Inc. — американскую компанию-издателя «Проекта». Пятерых журналистов издания, в том числе Баданина, внесли в список «иностранных агентов». Позже СМИ ликвидировали.

29 июля Баданин рассказал Reuters, что уехал из России и находится в США. Он отметил, что в ближайшее время не собирается возвращаться на родину, так как ему может грозить уголовное преследование.

*Внесен в список иностранных агентов