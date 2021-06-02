Журналист «Росдержавы» Александр Дорогов объявил голодовку

Александр Дорогов, журналист «Росдержавы», объявил о голодовке. Он требует справедливого расследования своего дела.

Ранее сотрудники издания «Росдержава» Ян Кателевский и Александр Дорогов были задержаны в конце июля по обвинению в вымогательстве. По версии следствия журналисты требовали 1,3 миллиона рублей у сотрудника ДПС за отказ от публикации материалов о нём.

Обвиняемые считают дело заказным и сфабрикованным против них из-за их деятельности и расследований, которые они публиковали в том числе на своем ютуб-канале.

20 мая журналистам продлили срок задержания до 28 июля 2021 года.