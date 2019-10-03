Сотрудник РИА Новости пожаловался в СК на тренинг для военных корреспондентов

Журналист МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов во вторник опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о прохождении курсов спецподготовки журналистов, работающих в экстремальных условиях и горячих точках «Бастион», которые проводятся Союзом журналистов Москвы при поддержке силовых ведомств. По словам журналиста, он был вынужден покинуть курс через четыре дня после его начала, потому что подвергся «разнообразным издевательствам и унижениям» и в итоге получил черепно-мозговую травму.

Адвокаты журналиста обратились с заявлением о возбуждении дела по статье «Превышение полномочий» в отношении командования воинской части в Крыму, где проходят курсы подготовки.

Участники курса спецподготовки журналистов должны были жить в казарме и передвигаться по части «исключительно строем», представители силовых ведомств рассказывали им, что СМИ при освещении военных действий должны «полностью согласовывать информацию», а в итоге часть журналистов получила травмы, в том числе сотрясения мозга и повреждения ребер, написал журналист МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов на своей странице в Facebook. По его словам, после имитации захвата здания, сопровождавшегося «побоями, оскорблениями и стрельбой над головой», журналистов «в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон», где заставляли «ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове», а «кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью».

Журналист приехал в «Бастион» 15 сентября и хотел покинуть курс почти сразу, но, по его словам, «руководство переговорило с военными» и убедило его остаться. Но 19 сентября, до окончания курса, он все же вернулся в Москву.

В московской клинике Павлову диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины и ушибы (заключение врача он также выложил на своей странице).

Всего из около 30 журналистов, по словам Павлова, покинули курс трое:

Многие из наших коллег не только работают, но и живут в горячих точках (Сирия, Донбасс),— отметил он.— Отсутствие диплома для них автоматически означало лишение работы, так что решили «дотерпеть».

Святослав Павлов заявил, что он оформлял официальную командировку и после получения диагноза обратился к своему руководству, отметив, что хотел бы добиться привлечения организаторов к ответственности за полученные травмы. Однако «никто из руководства не пошел на встречу в дальнейшем разбирательстве».

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев в комментарии РБК заявил, что редактор Павлов не получал побоев на курсах для военных корреспондентов «Бастион», прошедших в Крыму. Более того, его отчислили за прогул занятий:

Ну, если оказался сопляк, мальчик с недоразвитой психикой, ему не надо было идти на эти курсы и вообще ездить в места, где есть боевые действия.

Гусев в разговоре с изданием «Подъем» подчеркнул, что курсы проводят уже много лет, их прошли около тысячи журналистов:

У нас нет из тех, кто окончил курсы, ни одного человека, кто получил ранение или погиб в ходе самых жестких или самых страшных ситуаций. Делается это все по специальной программе, которую готовят представители силовых структур.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь считает, что жалобу Павлова нужно расследовать, «потому что если действительно там было насилие над личностью, то в этом направлении должны работать уже правоохранительные органы»:

Но, может быть, молодой человек, который никогда не служил в армии, был слишком эмоционален. Может быть, ему это показалось слишком тяжелым времяпрепровождением.

Курсы «Бастион» существуют с 2006 года. Напомним, с 1 сентября 2019 года в России вступил в силу закон, который обязывает редакции получать письменное согласие корреспондента на выполнение поручения в особых условиях, а также обеспечить и финансировать прохождение сотрудниками курсов по безопасности перед поездками в экстремальные условия.