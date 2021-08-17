Журналист с аутизмом выпустил книгу «We’re Not Broken»

Эрик Гарсия — политический журналист из Вашингтона, корреспондент издания The Independent. Он начал писать книгу об аутизме, когда понял, что СМИ некорректно освещают информацию, связанную с болезнью. Миф о том, что аутизм вызван вакцинами, очень популярен, а узкое изображение аутичных людей как белых мужчин, работающих в Кремниевой долине, далеко не всегда является реалистичным.

В биографии «Мы не сломлены» Гарсия использует свою жизнь как трамплин для обсуждения социальных и политических пробелов. От образования до здравоохранения, он исследует, как аутичные люди борются с системами, которые были созданы не для них. Также Эрик делится опытом всех типов аутичных людей, от людей с более высокими потребностями в поддержке до цветных аутистов и представителей ЛГБТ-сообщества. Так Гарсия дает своему сообществу платформу, чтобы сформулировать свои собственные потребности.