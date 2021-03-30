Журналист телекомпании КРИК ТВ Алексей Кузнецов объявил голодовку

С 29 марта сотрудник телекомпании КРИК ТВ Алексей Кузнецов объявил голодовку. Причина в угрозах в адрес журналиста, которые стали поступать после расследования по делу осуждения Владимира Довганчука в Сургуте.

Для того, чтобы добиться интервью с осужденным Владимиром Довганчуком, журналист решил устроить голодовку у стен ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Сейчас Алексей Кузнецов с командой приехали в Тюмень и с утра начали выпускать программы в прямой эфир. У журналиста есть всё необходимое — стол, стул, спальный мешок и палатка.

Сейчас Владимир Довганчук отбывает наказание в исправительной колонии №2. Журналист Алексей Кузнецов целый месяц пытается взять интервью у Довганчука, но УФСИН России по Тюменской области препятствует этому. Они сообщают, что в колонии на осужденного было оказано давление, после которого он отказался от запланированного интервью.

Алексей Кузнецов пояснил для PARK72.RU, что угрожали и генеральному директору компании КРИК ТВ Евгению Губко. Угрозы поступали по телефону с предложением «порешать вопрос в мирном русле» и удалить материалы о деле Довганчука с канала и из соцсетей.