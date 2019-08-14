Журналист ВГТРК заявил о незаконном задержании и аресте

Полицейские в Подмосковье задержали по ложному обвинению продюсера ВГТРК Максима Сечко и сломали ему руку, после чего он несколько суток провел в камере. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Сечко.

По словам Сечко, 16 июля он отправился на день рождения к знакомой, но у подъезда его дома в поселке Сосны находились полицейские. Они опрашивали соседок, те заявили, что Сечко кидает банки с 8 этажа на детскую площадку и машины. Сотрудники правоохранительных органов попросили продюсера предъявить документы, но мужчина не взял с собой паспорт. Вместе с полицейскими он отправился обратно в квартиру.

«В подъезде один из полицейских меня толкнул, я не выдержал и толкнул его в ответ. Одно дело попросить показать документы, а другое обращаться как с зэком. Завязалась драка, их двое, я один. Не знаю, чем они меня били, но я почувствовал сильную боль в руке», — рассказал Сечко.

После этого полицейские вытащили продюсера на улицу и посадили в машину. По его словам, рука к тому времени начала опухать и посинела, но его все равно держали в наручниках. Вечером Сечко отвезли в травматологическое отделение ЦКБ Одинцово, но врачи диагностировали у него ушиб. После этого продюсера вернули в участок, где он провел сутки до суда.

По словам Сечко, его обвинили в том, что в состоянии алкогольного опьянения он оскорбил сотрудников полиции. Однако продюсер утверждает, что не употребляет алкоголь. «Меня изначально задерживали по выдуманному бросанию банок с окна, а потом об этом забыли. Типа просто ошиблись», — рассказал он.

Сечко приговорили к еще двум сутками административного ареста. После этого снова обратился в одинцовскую больницу, на этот раз ему диагностировали перелом руки в двух местах.

«Посетив врача, я заехал в отделение к начальнику полиции, чтобы разобраться в ситуации. Но понимания вновь там не встретил. Мне стали угрожать, что найдут видео, как я кидаю эти злосчастные банки. И я сказал ищите. Потому что никаких банок я не кидал», — сказал Сечко. Он планирует обратиться в суд.

52-летний Максим Сечко — продюсер ВГТРК, готовит сюжеты о здоровом образе жизни и правильном питании в передаче «Утро России» на телеканала Россия 1. Так же Максим занимается музыкальным продюсированием различных передач на ТВ.