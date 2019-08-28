Журналист ВВС назначен исполнительным директором «Рустави-2»

Грузинский журналист Ираклий Имнаишвили, работавший в компании ВВС в Великобритании, стал исполнительным директором телекомпании и возглавил ее информационную службу, заявил гендиректор «Рустави-2».

Руководитель службы новостей «Рустави 2» Нодар Меладзе был уволен 20 августа, в тот же день канал покинули также ведущие программы «Курьер» Михеил Сесиашвили и Диана Джоджуа. 21 августа уволились все журналисты, работавшие над выпусками программ «Курьер» и «Постскриптум», телевещание «Рустави-2» прошло в этот день без информационных программ. На следующий день стало известно, что уволились четверо ведущих литературной передачи «Субботний полдень», объяснив свое увольнение изменениями редакционной политики телеканала, а также четыре региональных корреспондента.