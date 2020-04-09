ЖУРНАЛИСТ запускает учебный проект «Объединенный журфак»

В условиях самоизоляции преподаватели факультетов журналистики и практикующие журналисты записали видеолекции для своих молодых коллег. ЖУРНАЛИСТ открывает бесплатный доступ к этим лекциям всем желающих. Два раза в неделю мы будем публиковать лекции на наших платформах. Присоединяйтесь!

Число заболевших новым вирусом растет в мире, власти в разных странах переводят школьников и студентов на дистанционное обучение. В России единого портала с полноценным онлайн-обучением пока нет. Во многих вузах лекции и семинары ведутся с использованием различных приложений, среди которых есть два самых популярных — Skype и Zoom, каждый со своими плюсами и минусами. Уже несколько лет назад преподаватели российских университетов говорили о том, что в будущем система образования потребует большого погружения в дистанционные формы обучения. Ожидали, что это будет происходить постепенно, но все произошло стремительно и под напором чрезвычайных обстоятельств.

Сегодня педагоги и психологи рассуждают о том, вернутся ли после пандемии вузы в прежнее состояние со скучными лекциями и вялыми семинарами? Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, считает, что студенты все чаще будут выбирать онлайн-курсы «чужих» профессоров. И это логично — если ты хочешь стать хорошим IT-специалистом, разумнее слушать лекции преподавателей Массачусетского технологического университета, Калтеха или Бауманки. Они сейчас доступны онлайн».

Не ожидая окончания пандемии, мы предлагаем студентам факультетов журналистики и всем, кто интересуется медиа, послушать видеолекции преподавателей разных университетов страны: от Москвы до Владивостока. К участию в проекте мы также пригласили журналистов ведущих российских СМИ: ТАСС, «Российская газета», «Ведомости», «Говорит Москва» и др.

Преподаватели и практикующие журналисты, находясь в режиме самоизоляции, записали для студентов свои видеолекции, не имея для съемок никакой профессиональной техники. Они были движимы пониманием того, что никакие технологии не смогут заменить живое слово, с которым наставник обращается к молодым пусть даже онлайн.

Наш учебный проект мы решили назвать «Объединенный журфак» по примеру с «Общей газетой», вышедшей в России 22 августа 1991 года. Тогда журналисты нескольких московских газет и журналов, не имея возможности печататься легально после антиконституционного переворота, объединились с целью издания газеты.

Политический кризис 1991 и пандемия 2020 — это, безусловно, разные события, которые сопоставимы по силе последствий: объединение людей во имя преодоления препятствий.

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: ЗАПИШИТЕ ВИДЕОЛЕКЦИЮ по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение.Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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