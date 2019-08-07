ЖУРНАЛИСТ запустил новую еженедельную рассылку

Друзья! Каждую неделю мы будем собирать для вас горящие возможности для журналистов: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы верим, что журналистика — это самая крутая работа из всех работ и хотим делиться с коллегами всякими профессиональными штуками для карьеры, развития, обмена опытом и просвещения!

На этой неделе мы уже рассказали о гранте от США, семинаре в Вильнюсе, школе БРИКС, бесплатных курсах от Thompson Reuters и многом другом.

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