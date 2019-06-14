Журналиста дагестанского издания «Черновик» подозревают в финансировании терроризма

Журналист дагестанского издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев доставлен в следственные органы после обысков в его доме, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт издания:

Сегодня, 14 июня, в доме редактора отдела газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева сотрудники Следственного управления СКР по Республике Дагестан провели обыск. Сам он по итогам мероприятия доставлен в следственные органы.

На данный момент неизвестно, в чем подозревается или обвиняется Гаджиев, уточняет издание.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что журналиста подозревают в финансировании терроризма^