Журналиста Die Welt Дениза Юджеля приговорили к 2 годам и 9 месяцам тюрьмы

Турецкий суд заочно приговорил журналиста немецкой газеты Welt Дениза Юджеля к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. Прокуратура Турции требовала для Юджеля от 4 лет и 3 месяцев до 15 лет и 3 месяцев тюремного заключения. Среди других обвинений, выдвинутых журналисту, — возбуждение ненависти и вражды среди населения.

Журналист был задержан в Стамбуле в феврале прошлого года. По словам самого Юджеля, он занимался темой сетевых атак на почтовый ящик руководителя турецкого министерства. После допроса его арестовали по подозрению в пропаганде терроризма. Он провел год за решеткой, после чего был освобожден.

Приговор является «абсолютно неверным сигналом», противоречит нормализации отношений между Турцией и ЕС, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.