Журналиста DOXA Метёлкина вызвали на допрос по уголовному делу о клевете на следовательницу

Редактор DOXA Владимир Метёлкин обязан прийти на допрос в рамках уголовного дела о клевете в отношении следовательницы, которая занималась рассмотрением его дела о вовлечении подростков в протесты, пишет SOTA.

В мае Метёлкин стал фигурантом разбирательства по ч. 2 ст. 298.1 УК (клевета в отношении следователя). Тогда журналист пожаловался, что сотрудница СК Екатерина Жижманова якобы пристаёт в нему и называет его "сексуальным". Он имеет аудиозапись, якобы подтверждающую данный факт. После обнародования жалобы Жижманову отстранили от дела Метёлкина.

Напомним, в отношении редакторов DOXA Владимира Метёлкина, Аллы Гутниковой, Натальи Тышкевич и Армена Арамяна возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия: по версии СК, они популяризировали несанкционированные акции протеста, которые прокатились по стране в конце января. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий.