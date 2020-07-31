Журналиста «Дождя» Михаила Фишмана оштрафовали за пикет в поддержку Ильи Азара

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал журналиста телеканала «Дождь» Михаила Фишмана на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара.

Фишмана признали виновным в нарушении правил пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Согласно протоколу, составленному на журналиста в полиции, ему вменяли «скрытую форму коллективного публичного мероприятия», то есть полицейские посчитали одиночные пикеты единой акцией, объединенной общей идеей.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр на 18 тысяч рублей.