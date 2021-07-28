Журналиста Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру

С пятницы Ивана Сафронова содержат в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил его адвокат Даниил Никифоров. По его словам, это произошло из-за того, что соседа обвиняемого отправили на этап, а нового не нашли. Также он отмечает, что Сафронов не испытывает с этим проблем: «разве что из собеседников у него остались две мухи, он даже дал им имена».

В газете «Ведомости» была опубликована статья Сафронова «Шпионов бы делать из этих людей». Она была посвящена тому, как заводят и ведут дела по статье о государственной измене. Издание «Открытые медиа» написало, что она в значительной степени основана на личном опыте журналиста и его разговорах с сокамерниками. На данный момент статья удалена с сайта издания. Публикацию до сих пор нельзя прочитать.