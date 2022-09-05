Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строго режима

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима по делу о госизмене.

Гособвинение запрашивало для Сафронова 24 года колонии. По словам адвоката, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок до 12 лет лишения свободы, но журналист отказался.

В последнем слове Сафронов вновь связал дело со своей журналистской деятельностью — он освещал темы военной промышленности и космоса. Экс-журналиста «Коммерсанта», «Ведомостей» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в июле 2020 по обвинению в госизмене. С тех пор он находится в СИЗО.

Суд над Сафроновым проходил в закрытом режиме. По версии следствия, в 2015-2017 годах журналист передал секретную информацию спецслужбам Германии и Чехии. Он не признал вину.

В поддержку Сафронова выступили ряд российских СМИ и журналистов, а также Евросоюз.

Дополнительно назначены штраф 500 тыс рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.