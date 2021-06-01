Журналиста из Финляндии избили в петербургском гей-клубе

Финского журналиста Кости Хейсканена избили в центре Петербурга в одном из гей-клубов. Фотографа после инцедента госпитализировали в Мариинскую больницу.

В заведении один из посетителей начал беспричинно избивать иностранцев, из-за этого досталось и Хейсканену.

«Все шло хорошо, пока один мужчина в возрасте около 50 лет не начал пинать иностранцев и оскорблять клиентов. <...> Я хотел получше рассмотреть лицо этого человека и включил фонарик на iPhone. Мужчина, который вёл себя агрессивно, ударил меня по лицу. Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану», — пишет Хейсканен в своём Facebook.

«Фонтанка» сообщает, что в пресс-службе Мариинской больницы подтвердили факт госпитализации журналиста, отметив, что после оказания помощи пострадавшего отпустили домой в тот же день.

Кости Хейсканен написал на своей странице, что сейчас с ним все хорошо. Журналист сообщает, что подал заявление в полицию с приложенными подтверждениями увечий из больницы.