Журналиста из Новосибирска оштрафовали за съемку дроном

Петр Маняхин (признан СМИ-иноагентом в РФ) был оштрафован на 32 тысячи рублей за съемку на Алтае. Его обвинили в нарушении ч. 2 ст. 11.4 и ч. 5 ст. 11.5 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства и управление воздушным судном, не прошедшим госрегистрацию).

По версии прокуратуры, Петр запустил дрон в Онгудайском районе на высоте 150 метров. «План полета воздушного судна и разрешение на использование воздушного пространства в Алтайский центр Организации Воздушного Движения Маняхиным не подавались», — сказано в административном протоколе. Сам журналист утверждает, что не поднимал беспилотник на такую высоту и вовсе не управлял им. Он планирует обжаловать штраф в суде.