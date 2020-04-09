Журналиста Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией

Максим Шевченко госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус.

«После недельной температуры 38-39, при отрицательных тестах на COVID19 (по крайней мере, в течение 72 часов после теста мне никто не звонил и не писал ни с целью обрадовать, ни с желанием огорчить), после курса антибиотиков, после 5 визитов врачей - никто ничего не слышал в лёгких», - написал Шевченко в telegram-канале.

Журналист сообщил, что когда температура спала до 36.8-37, он дошел до платной клиники, где сделал КТ. При обследовании врачи «увидели очаги поражения в лёгких».

Результатов тестов на коронавирус Шевченко не знает до сих пор.