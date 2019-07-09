Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

В городской суд Якутска направили дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Участковый Рушан Алимов в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Материал Михаила Романова рассказывает о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ.

Полицейский посчитал, что фраза из статьи Романова: «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит "скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние"»,— заявляет заместитель главного редактора.

В редакции еженедельника утверждают, что с материалами по административному делу, связанному с публикацией о сотруднике СВФУ, где автор проходил свидетелем, редакцию не ознакомили. В протоколе административного дела в отношении Михаила Романова заявитель не указан.

В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием журналиста в рамках п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ, пообещав держать ситуацию на контроле.

По словам главы юротдела СЖР Натальи Голоносовой для дальнейшего объективного разбирательства потребуются лингвистические и другие экспертные оценки. Однако, подчеркивает эксперт, даже человеку без филологического образования понятно, что речь всего лишь идет об отсылке к произведению Джорджа Оруэлла «1984».

Глава СЖР России Владимир Соловьев:

Я думаю, что это что-то за гранью. Что такое «действует на подсознание»? Таким должны заниматься медицинские работники».

Газета «Якутск вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить положения закона о фейковых новостях. Это та же статья КоАП РФ 13.15, пункты 9–11. Якутские полицейские намеревались привлечь заместителя главного редактора Виталия Обедина к административной ответственности в связи с публикацией об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Проиграв дело в суде первой инстанции, во время апелляции полицейские решили доказать, что факта изнасилования не было. Привлеченный судом эксперт-лингвист не нашел в публикации искажений и манипуляций общественным мнением.