Журналиста Сергея Резника внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов. Включение в данный реестр предполагает блокировку банковских счетов.

Летом 2021 года Резник стал фигурантом уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. В октябре того же года его объявили в розыск в России. Тогда сообщалось, что журналист находится в Грузии.

Сейчас Сергея Резника преследуют за «ложные материалы о специальной военной операции на Украине». В июле 2022 года сообщалось, что УФСБ по Ростовской области возбудило дело на журналиста Резника из-за публикаций в личном Telegram-канале журналиста. Против Сергея Резника было возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ.