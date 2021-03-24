Журналиста SOTA Эмиля Юнусова оштрафовали на 15 тысяч рублей

Измайловский суд Москвы оштрафовал журналиста SOTA Эмиля Юнусова на 15 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП РФ за осуществление деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной в РФ.

Эмиль Юнусов работал на разогнанном полицией форуме «Объединtнных демократов» (организация признана в России нежелательной) по редакционному заданию от SOTA.

Изначально прокуратура запрашивала 5 тысяч рублей штрафа. Но в итоге суд назначил 15 тысяч рублей. Редакция SOTA планирует оспаривать решение.

Судья постановил, что формулировка редакционного задания «освещение форума “Объединенных демократов” 13.03.2021» является «слишком общей». Нарушением также посчитали отсутствие жилетки «ПРЕССА» на журналисте во время работы на форуме.

Редакция SOTA сообщает также о ряде нарушений во время задержания и заседания: свидетели в суд не были вызваны, не вtлся протокол заседания, а в ОВД к Эмилю Юнусову не был допущен адвокат.

13 марта в Москве полиция пришла на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» проекта «Объединtнные демократы» и задержала его участников и журналистов.