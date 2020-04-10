Журналистам и волонтерам в Москве начали выдавать пропуска с QR-кодами

В Москве журналисты и волонтеры штаба помощи людям в период пандемии #МыВместе под эгидой ОНФ начали получать пропуска с QR-кодами, пишет «Би-би-си». Официального объявления об этом не было.

Подобные пропуска еще в конце прошлого года выдали сотрудникам медиахолдинга «Москва Медиа», но недавно их внесли в специализированную базу. Сканирование кода открывает личную страницу сотрудника на сайте staff.m24.ru с его фотографией, должностью и пометкой: «Сотрудник, привлеченный к работе в период действия особых мер по борьбе с эпидемией коронавируса», пишет агентство.

У волонтеров штаба #МыВместе пропуска с кодами действуют всего один день и только при предъявлении документа, который удостоверяет личность. При сканировании открывается страница волонтера на сайте «Добровольцы России».

Журналисты федеральных каналов получают похожие письма-удостоверения. На них нет QR-кодов, но есть подпись замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Также на таких пропусках не указан срок действия, но есть информация о том, что сотрудник СМИ работает в «непрерывно действующей организации» и «определен для работы в период действия особых мер».

Кроме того, есть справки для ключевых сотрудников компаний, деятельность которых в условиях пандемии не останавливается. В таких документах нет QR-кода, но есть домашний адрес сотрудника и адрес компании, где он работает.