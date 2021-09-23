Журналистам изменили статью в протоколе за пикеты в поддержку СМИ-иноагентов

Журналистке Avtozaklive Екатерине Гончаровой, редактору журнала DOXA Вите Ершову и активистке Асе Карпиной изменили статью в протоколе, составленном из‑за пикетов против признания телеканала «Дождь» (внесён в реестр СМИ-иноагентов) иностранным агентом.

Вчера журналисты узнали, что статья изменилась — теперь им вменяют статью 20.2.2 КоАП РФ за организацию массового мероприятия, повлёкшего нарушение общественного порядка. По этой статье им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Заседание суда назначено на 7 октября. Журналисты планируют подать апелляцию.

«Вчера нам поступили звонки с неизвестного номера, пробили — Дзержинский районный суд. Сообщили адвокату, он зашёл на сайт суда и нашёл там наши дела. Так что мы только вчера узнали, что статью поменяли. Интересно, что нас об этом даже не уведомили. Только пришла эсэмэска на следующий день после задержания — вызывали в отдел, но по совету адвоката мы не явились», — приводит Avtozaklive комментарий журналистки Екатерины Гончаровой.

Ранее, 25 августа, в центре Петербурга задержали журналистов, которые вышли в одиночные пикеты. На них составили протоколы по статье 8.6.1 КоАП РФ о неисполнении коронавирусных ограничений.