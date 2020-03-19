Журналистам «Коммерсанта» выплатят премию по $1000 «в непростые времена»

Издательский дом «Коммерсантъ» выплатит сотрудникам по $1000 как «премию в эти непростые времена», рассказал «Ведомостям» главный редактор одноименной газеты Владимир Желонкин.

Сейчас сотрудники «Коммерсанта», как и сотрудники многих крупных компаний в Москве, из-за угрозы заражения коронавирусом работают в удаленном режиме, не из офиса.

«Ведомостям» пока неизвестно, чтобы другие работодатели в России выплатили сотрудникам премии из-за ухудшения социально-экономической ситуации в стране.