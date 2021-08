Журналистам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19

Главный редактор газеты The New York Times дал указание сотрудникам не расследовать причины появления коронавируса. Об этом сообщает британский The Spectator со ссылкой на источники внутри издания.

Журналистам запретили заниматься темой происхождения вируса еще в 2020 году. По словам сотрудника NYT, «написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что COVID-19 был создан искусственно или произошел в результате случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление». Кроме того, мнение, отличное от официальной позиции ВОЗ относительно вируса, клеймилось как «теория заговора».

The Spectator связывает это с тем, что до пандемии издание получало большие суммы от китайских инвесторов. В материалах продвигались интересы Китая. Позже все публикации были удалены с сайта. Еще одной причиной запрета могло стать то, что теорию об искусственном происхождении коронавируса поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

Представитель The New York Times назвал обвинения «смехотворными».