Журналистам в Москве платят больше, чем в других городах

Совместное исследование компании HeadHunter и Союза журналистов России показало, что средняя зарплата журналистов в России составляет 38 500 рублей. Наиболее высокую зарплату готовы предложить специалистам в Москве (50 000), Приморском крае (40 500) и Подмосковье (40 000). Наименьшую — в Чувашии, Саратовской и Вологодской областях (по 20 тысяч рублей).

По результатам исследования, наибольшее число резюме журналистов приходится на Москву (49 %), Санкт-Петербург (13 %) и Подмосковье (3,2 %). При этом большинство соискателей-журналистов отмечают в резюме, что не готовы к переезду (65 %).

Те, кто готов переехать, хотят попасть в Москву, Санкт-Петербург, или Краснодарский край. Если смотреть на то, какие конкретно города указывают такие соискатели, то, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ входят Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Говоря о готовности переехать за границу, соискатели указывают Белоруссию, Украину, США, Казахстан и Великобританию.

Исследование показало, что журналисты чаще всего указывают в резюме навыки написания текстов (37 %), статей (33 %), грамотную речь (33 %). Работодатели ожидают от соискателей по данной специальности умения работать в команде и самостоятельно, дисциплинированность и пунктуальность, знание законов о СМИ, рекламе, интеллектуальной собственности, умение работать с большими потоками информации, высокого уровня грамотности, навыков подготовки текстов разного типа.

Большинство работодателей (86 %) ищут журналистов на полную занятость, только 11 % готовы предложить работу с частичной занятостью, 2 % — проектную работу. Около 60 % ожидают, что у соискателя будет опыт работы от года до трех лет, в 16 % вакансий опыт не требуется вовсе, а в 24 % требуются специалисты, проработавшие более трех лет.

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