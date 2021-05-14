«Журналистика» стала одним и десяти конкурсных направлений XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В 2021 году направление «Журналистика» стало одним и десяти конкурсных направлений XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в финале которого примут участие 3,5 тысячи студентов из 75 российских регионов. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что заключительный этап фестиваля пройдет с 15 по 20 мая и будет приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.

В каждой номинации будет определен отдельный победитель, а наиболее яркие конкурсанты в рамках целого направления получат звание гран-призеров.