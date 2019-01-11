Журналистка Анастасия Кашеварова станет советником Вячеслава Володина по работе со СМИ

Анастасия Кашеварова, основавшая издание Daily Storm, станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Источник в думе сообщил, что Кашеварова будет курировать работу пресс-службы.

Сам Володин отметил, что будущий советник войдет в руководство одного из думских управлений. Публичность должности Кашеваровой по его словам «зависит от нее самой». В Госдуме не исключают, что Кашеварова будет исполнять роль пресс-секретаря спикера и будет работать либо заместителем начальника управления по взаимодействию со СМИ, либо в секретариате председателя нижней палаты.

О своем уходе из Daily Storm и о будущей работе в Думе Кашеварова сообщила 9 января:

12 лет я работаю журналистом, а нам многое позволительно. Поэтому я решила дерзнуть и попробовать себя на госслужбе, где не так много позволительно. Новое место работы — Государственная дума, подробности пока не разглашаю, нужно еще все оформить.

Ее проект Daily Storm при этом не прекратит существование, руководство возьмут на себя Алена Сивкова, Ростислав Богушевский и Андрей Савицкий.

Кашеварова подтвердила Дождю, что будет советником спикера и войдет в руководство создаваемого в Госдуме медиахолдинга (в дополнение к газете нижняя палата создала кроме собственный телеканал):

В мои должностные обязанности будет входить повестка и Думы, и спикера. Я за то, чтобы быть публичным функционером: разъяснять принимаемые законопроекты, оперативно реагировать на повестку, помогать журналистам получать необходимые комментарии, так как СМИ иногда тяжело связаться с отдельными комитетами и депутатами, да и рассказывать про жизнь Думы в целом.

Журналистке предполагают выдать карт-бланш на публичность:

У нее должно быть амплуа публичного чиновника, как у [Марии] Захаровой в МИДе: она будет рассказывать, что происходит как в самой Думе, так и у спикера.

Кашеварова станет третьей журналисткой, приглашенной на работу в Госдуму после скандала с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах. До этого в аппарат Думы вошли два журналиста РБК. В скандале со Слуцким Кашеварова поддержала Володина, заявив, что в скандале обе стороны перегнули палку:

В этой ситуации я больше всего симпатизирую Вячеславу Викторовичу Володину, который оказался перед таким выбором, и другим СМИ он не закрывал вход.

Фото: news.ru